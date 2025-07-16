В пресс-службе ГУ ФСИН России по региону сообщили, что колония работает в штатном режиме

ПЕРМЬ, 16 июля. /ТАСС/. Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №40 в городе Кунгуре Пермского края, объявили голодовку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону.

"16 июля в исправительной колонии №40 ГУ ФСИН России по Пермскому краю группа осужденных, состоящих на различных видах профилактического учета, являющихся злостными нарушителями режима содержания, отказались от приема пищи. <…> Все осужденные находятся под медицинским наблюдением, госпитализация не требуется", - сообщили в управлении ФСИН, добавив, что в настоящее время все осужденные уже отказались от своих противоправных требований и принимают пищу.

По информации ведомства, осужденные, объявившие голодовку, проявляли демонстративно-шантажное поведение и своими действиями пытались оказать давление на руководство колонии, чтобы ослабить режим содержания. В учреждение выехали сотрудники главного управления, проводится проверка. В ГУ ФСИН по региону отметили, что колония работает в штатном режиме.