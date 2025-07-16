Президент ознакомился с производственным циклом Магнитогорского металлургического комбината

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел на Магнитогорском металлургическом комбинате коксовую батарею №12.

Путин осмотрел пункт управления коксовой батареи, а также работу батареи с площадки коксовой стороны. Главе государства продемонстрировали ковш с раскаленными до более 1000 градусов 32 т кокса.

Эта самая мощная в России батарея была введена в строй в 2024 году и стала крупнейшим инвестиционным проектом "Магнитки" в последние 10 лет. Комплекс охватывает полный производственный цикл: от приема угольного концентрата до передачи готового кокса в доменный цех.

На батарее используется технология сухого тушения кокса, что позволяет получить дополнительную мощность выработки электроэнергии и сократить вредные выбросы в атмосферу.

Путина сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников и генеральный директор комбината Павел Ширяев.