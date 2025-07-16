Глава КБР Казбек Коков сообщил, что есть случаи падения деревьев и повреждения припаркованных вблизи автомобилей

НАЛЬЧИК, 16 июля. /ТАСС/. Столица Кабардино-Балкарии (КБР) частично осталась без света и воды из-за последствий непогоды. В Нальчике ветром повалило деревья, произошло отключение электроэнергии, сообщил глава КБР Казбек Коков.

"В результате неблагоприятных погодных явлений в виде ливневого дождя и шквалистого ветра в городе Нальчике произошло отключение электроэнергии на водозаборах Хасанья, Вольный Аул, Лесополоса, Кенже, Кишпек, приостановлен отбор воды для водозабора "Головной". Ограничена подача воды в Промзону, с. Адиюх, части селений Белая Речка и Хасанья", - написал он в Telegram-канале.

Глава республики уточнил, что обесточены несколько улиц города в результате обрывов на линиях электропередачи. Есть случаи падения деревьев и повреждения припаркованных вблизи автомобилей. Пострадавших нет. На всех участках ведутся аварийно-восстановительные работы.

"Одновременно продолжается обследование территорий", - добавил Коков.

Кроме того, в администрации Чегемского района сообщили, что пять населенных пунктов муниципалитета остались без электричества. На месте работают специалисты.