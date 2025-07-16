В Воронежской области выросло число целевиков, желающих поступить в педвуз

После окончания университета они будут работать в образовательных учреждениях региона

ВОРОНЕЖ, 16 июля. /ТАСС/. Число абитуриентов, желающих стать студентами педагогического университета по целевому набору с дальнейшим трудоустройством в образовательные учреждения Воронежской области, выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом в своем Teledram-канале сообщила министр образования региона Наталья Салогубова.

"Порядка 200 абитуриентов уже подали заявления в Воронежский государственный педагогический университет на целевые места. Эта цифра более чем в два раза превышает прошлогодние показатели. <…> В прошлом году по очным и заочным программам в общей сложности был зачислен 91 человек", - написала министр.

Салогубова рассказала, что региональное министерство образования уже второй год подряд выступает единым заказчиком на целевое обучение по педагогическим специальностям в регионе. На цифровой платформе "Работа в России" размещается база актуальных вакансий для целевого обучения по программам высшего образования. В приоритете подготовка педагогов-психологов, учителей математики, физики и иностранных языков.

Министр также отметила, что 73% выпускников Воронежского педуниверситета 2024 года трудоустроены в образовательные организации города и области.