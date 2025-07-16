Володин выступил против введения налога на бездетность

Нужно постараться сделать все для того, чтобы было больше любви в отношениях, отметил председатель Госдумы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа выступил против решения вопросов демографической политики путем введения так называемого налога на бездетность.

"Здесь действительно непростой вопрос. Он в разные времена по-разному решался. И было время, когда пытались закреплять в сельской местности через отъем паспортов, это тоже было. Было время, когда пытались решать вопрос, связанный с демографией, введением налогов на бездетность. И одно, и второе - не наш путь", - сказал Володин.

Он отметил, что Россия всегда живет в "ситуации вызовов". "Вот сколько бы наша страна ни развивалась, а история ее тысячелетняя, всегда были вызовы. Поэтому мы давайте постараемся сделать все для того, чтобы любви было больше в отношениях. Любви! Уважения! И тогда все получится", - добавил председатель Госдумы.