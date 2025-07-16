В селе сохраняются ценности семьи, но для их реализации нужны условия, отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Задача государства - не просто говорить о демографии, а создавать реальные экономические предпосылки для жизни семей на селе, где люди сохраняют семейные ценности, но сталкиваются с проблемой низких доходов. Об этом заявила ТАСС зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия") по итогам прошедшего в нижней палате парламента правительственного часа на тему демографии.

"Важно понимать: люди останутся в селе и будут рождать детей только тогда, когда смогут там достойно жить - работать, развиваться, растить семью. В прошлом году мы вместе с Российским союзом сельской молодежи и Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) проводили масштабный опрос молодежи - городской и сельской. И выяснили важную вещь: у сельских ребят стоит цель - создать семью и родить ребенка. А у городских - нет. Вместо этого они мечтают о путешествиях, в том числе за границу. Это говорит о многом", - отметила она.

В селе сохраняются ценности семьи, но для их реализации нужны условия, считает депутат. "И здесь село сталкивается с главной проблемой: низкие доходы, отсутствие рабочих мест, недостаточная инфраструктура. Задача государства - не просто говорить о демографии, а создавать реальные экономические предпосылки для семейной жизни на селе", - полагает Оглоблина.

Люди останутся в селе тогда, когда смогут зарабатывать на своей земле, пояснила парламентарий. "Село живет, когда в нем есть крепкие хозяйства - фермерские, личные подсобные хозяйства, кооперативы. И если у человека есть возможность получать доход от своей деятельности, он не будет стремиться уехать. Но сегодня малым производителям тяжело конкурировать с крупными игроками. Они производят натуральные, вкусные продукты, но сталкиваются с нестабильностью цен, отсутствием долгосрочного планирования и каналов сбыта", - указала она.