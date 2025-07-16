ТАСС: ГД 17 июля рассмотрит законопроект об ответственности за рекламу VPN

По данным источника, Госдума также обсудит вопрос ответственности за поиск экстремистских материалов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 17 июля рассмотрит во втором чтении законопроект о введении административной ответственности за рекламу VPN-сервисов и поиск экстремистских материалов. Об этом ТАСС сообщил источник в палате парламента.

"На пленарном заседании 17 июля будет рассмотрен законопроект. <...> Об административной ответственности за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов - второе чтение", - сказал источник.

Поправки о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов ранее одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Поправками предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен).

За умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов, предлагается установить штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Изменения также предлагается внести в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе). Так, за распространение рекламы VPN-сервисов предлагается установить штраф для граждан в размере от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 до 150 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей.