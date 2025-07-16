В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что в городе наблюдается повышение заболеваемости

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Около 23 тыс. иностранцев, работающих на крупных столичных предприятиях, было вакцинировано против менингококковой инфекции в Москве за последний месяц. Об этом ТАСС рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

"В профилактических целях только за последний месяц в столице против менингококковой инфекции привили порядка 23 тысяч иностранцев, осуществляющих профессиональную деятельность у крупных городских работодателей", - рассказали в ведомстве.

В департаменте отметили, что в Москве наблюдается повышение заболеваемости, прежде всего оно связано с инфицированными иностранными гражданами, въезжающими в город.

В ведомстве напомнили, что Москва является единственным регионом в России, где широко осуществляется работа по вакцинации против менингококковой инфекции. В столице плановой вакцинации против менингококковой инфекции подлежат дети с одного года и дети 3-6 лет перед поступлением в детские сады. С начала года вакцинировано уже более 47 тыс. детей, в прошлом году - более 96 тыс. детей. Кроме того, столичные врачи проводят обязательную вакцинацию взрослых и детей в тех местах, где был зафиксирован случай заболевания.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы до 2026 года могут разработать законодательные изменения, направленные на включение вакцинации от менингококковой инфекции в национальный календарь прививок.

О вакцинации от менингококковой инфекции

Менингит - острое инфекционное заболевание, вызывающее воспаление оболочек головного и спинного мозга. Он опасен тем, что очень быстро прогрессирует и может привести к летальному исходу в течение 1-2 дней или вызвать у больного тяжелые осложнения.

В России вакцинация от менингококковой инфекции проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Предложения о включении этой вакцинации в национальный календарь профилактических прививок ранее высказывал Роспотребнадзор - для этих целей ведомство направило в российский Минздрав предложения по контингентам и тактике иммунизации.