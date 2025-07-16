В рамках фестиваля запланированы круглые столы, поэтические вечера, памятные и творческие мероприятия в Махачкале, Гунибе, Хунзахе, Дербенте

МАХАЧКАЛА, 16 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль "Дни Белых журавлей" пройдет в тридцать девятый раз в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

О подготовке к мероприятию на заседании оргкомитета "Победа" под руководством Сергея Меликова рассказала министр культуры республики Зарема Бутаева. Праздник традиционно состоится с 6 по 10 сентября и органично вписывается в концепцию Дня языков народов России, учрежденного в этом году президентом в день рождения Расула Гамзатова",- говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках фестиваля запланированы круглые столы, поэтические вечера, памятные и творческие мероприятия в Махачкале, Гунибе, Хунзахе, Дербенте. Сейчас готовится к изданию поэтический сборник детских стихов по итогам конкурса "Защитникам Отечества посвящается". Его раздадут участникам фестиваля.

"Мероприятие соберет более 20 литературных деятелей, писателей, поэтов, литературоведов, руководителей и представителей региональных союзов писателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Донбасса, Башкирии, Татарстана, Чувашии, регионов СКФО и участников из Палестины и Азербайджана",- добавили в пресс-службе.