Председатель движения в регионе Алексей Лаврентьев сообщил, что внутри здания находятся рабочая и креативная зоны

ГЕНИЧЕСК, 16 июля. /ТАСС/. Дом Движения Первых открыли в поселке Счастливцево Херсонской области на базе резиденции арт-кластера "Таврида", сообщил ТАСС председатель Движения первых Херсонской области Алексей Лаврентьев.

"В Творческом поселке "Счастливцево" - резиденции арт-кластера "Таврида" в Херсонской области открылся Дом Движения первых, который станет центром притяжения активистов Движения первых со всего региона. Дом разделен на два уникальных пространства. Внутри находятся рабочая и креативная зоны, которые включают в себя библиотеку, зал для переговоров и отдельное творческое пространство", - отметил он.

Лаврентьев добавил, что на втором этаже дома также предусмотрены возможности для проведения кинопоказов, концертов и квартирников.

"Дом движения создан для того, чтобы каждый, кто приходит к нам, мог найти все необходимое для плодотворной работы и креативного самовыражения. Мы стремимся создать место, где каждый сможет насладиться искусством в его самых разнообразных формах и найти единомышленников для реализации своих идей", - подчеркнул собеседник агентства.

Лаврентьев также сообщил, что более 40 активистов движения из Генического и Новотроицкого муниципальных округов приняли участие в первой программе профориентации для активистов Движения первых Херсонщины и познакомились с инфраструктурой арт-резиденции "Таврида".

Филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области

Ранее в церемонии открытия арт-кластера "Таврида" в Херсонской области по ВКС принял участие президент России Владимир Путин. Создание творческого пространства для молодежи на берегу Азовского моря начали в феврале 2024 года. Проект был реализован специалистами ППК "Единый заказчик". Площадь арт-кластера составляет 18,5 га. Резиденция способна разместить 420 участников, 50 экспертов и гостей, а также 60 сотрудников.