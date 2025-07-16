Пресс-служба городской администрации сообщила, что этой услугой могут воспользоваться семьи с детьми до 1,5 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга запустили программу бесплатного проката предметов первой необходимости для поддержки молодых семей с новорожденными детьми. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Новая услуга по бесплатному прокату товаров первой необходимости для новорожденных предоставляется петербургским семьям с детьми в возрасте до 1,5 лет. В том числе - неполным и студенческим семьям, а также многодетным родителям и опекунам детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что до конца 2025 года прокатом товаров первой необходимости для новорожденных в Петербурге смогут воспользоваться более 10 тыс. семей в рамках нацпроекта "Семья" и городской программы повышения рождаемости.

Пункты проката начали работу во всех районах города на базе Центров социальной помощи семье и детям, а также при Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении "Кризисный центр помощи женщинам". Узнать о наличии конкретных предметов и сделать выбор той или иной модели можно по телефону или при посещении соответствующего социального учреждения. В скором времени заработает заказ по интернету, сообщили в городской администрации.

"Приглашаем петербургских родителей, в семьях которых появилось пополнение, получить новую услугу - бесплатно взять в прокат товары первой необходимости для новорожденных. Родители могут выбрать все необходимое для своих малышей на сайтах районных центров помощи семье и детям. Выбор большой. Это, прежде всего, крупные предметы - коляски, пеленальные столики, автолюльки, весы для грудничков и многие другие вещи, которые нужны на время, но купить которые может себе позволить не каждая семья", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.