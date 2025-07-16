Капитально ремонтируются и строятся многие объекты, отметил президент РФ

МАГНИТОГОРСК, 16 июля. /ТАСС/. Социальная сфера в Челябинской области будет развиваться, капитально ремонтируются и строятся многие объекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

"С губернатором [Челябинской области Алексеем Текслером] мы в контакте постоянном находимся <...>. Надеюсь, что вы это [внимание] видите, чувствуете. Больницы и детские сады и капитально ремонтируются, и новые строятся", - отметил президент.

Во время беседы Путин обратился к стоявшему рядом Текслеру, попросив уточнить количество объектов здравоохранения, которые будут введены до конца 2025 года. Губернатор сообщил, что в Челябинской области появится 100 новых фельдшерско-акушерских пунктов, а еще более 200 объектов откроют после капитального ремонта. В самом Магнитогорске, по его словам, в этом году начнут строительство "главного объекта в сфере здравоохранения" - новой больницы.

"Так что социалка будет развиваться: детские сады, школы, объекты здравоохранения", - заверил Путин, выслушав ответ главы региона.

"Конечно, места для проведения досуга должны развиваться, для молодежи", - добавил президент, пояснив, что одно из таких мест - парк "Притяжение" - осмотрит сегодня.