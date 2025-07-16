В ближайшее время точка Wi-Fi будет организована в парке имени А. С. Пушкина

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют создать точки доступа Wi-Fi в разных районах Саранска в условиях нестабильной работы мобильного интернета. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Мордовии.

Отмечается, что из-за нестабильной работы мобильного интернета стало сложнее оставаться на связи, пользоваться навигацией, вызывать такси или решать рабочие задачи.

"Сегодня вместе с региональным правительством приняли решение о создании точек доступа Wi Fi в разных районах города. Они будут созданы в самых посещаемых местах, где больше всего необходим стабильный интернет. Преимущественно - в тороговых комплексах, на остановках, в местах общественного пользования", - сообщил заместитель председателя правительства республики Мордовия Батыр Эмеев.

В ближайшее время точка Wi-Fi будет организована в парке имени А. С. Пушкина, покрытие планируется по всей территории. Также подключение к бесплатной сети уже доступно во многих торговых комплексах и магазинах.