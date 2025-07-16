Путин поздравил сотрудников горно-металлургического комплекса с Днем металлурга

Президент РФ отметил заинтересованность сотрудников Магнитогорского металлургического комбината в достижении самых лучших результатов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время разговора с рабочими Магнитогорского металлургического комбината поздравил всех причастных к деятельности горно-металлургического комплекса РФ с предстоящим Днем металлурга.

"Я хочу вас, и как в таких случаях говорят - в вашем лице поздравить всех металлургов и вообще всех работников большого нашего комплекса горно-металлургического с приближающимся праздником - Днем металлурга. Вам всего самого доброго, предприятие у вас с одной стороны - взрослое, сто лет исполняется, но с другой стороны - молодое, молодеет постоянно", - сказал глава государства.

Путин отметил заинтересованность сотрудников предприятия, начиная от рядовых работников и заканчивая аукционерами и руководителям, в достижении самых лучших результатов. "Я искренне поздравляю вас с Днем металлурга и со столетием, вам всего самого доброго", - добавил президент. Рабочие предприятия поблагодарили его за такие слова.