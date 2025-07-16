Высокая температура может влиять на отражение радиоволн в атмосфере, объяснила дежурный метеоролог Пинья Раухамяки

СТОКГОЛЬМ, 16 июля. /ТАСС/. Жители на юго-востоке Финляндии услышали российские радиостанции утром 16 июля из-за жаркой погоды. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

"Высокая температура может влиять на отражение радиоволн в атмосфере", - сказала дежурный метеоролог Пинья Раухамяки из Метеорологического института.

По информации телерадиокомпании, в Лаппеенранта, находящейся рядом с границей с Россией, радио ловило до восьми российских радиостанций. Обычно в этом районе можно услышать только "Дорожное радио", транслируемое из Светогорска в Ленобласти.