В Магнитогорске начнут строить новую больницу в 2025 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что введено около 300 объектов здравоохранения в регионе с учетом капитальных ремонтов

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Подрядчики в Магнитогорске Челябинской области начнут строить новую больницу в 2025 году. Ее создание имеет весомое значение для города, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время общения президента России Владимира Путина с коллективом Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Работник ММК Александр Титов отметил на встрече с президентом, что Магнитогорск развивается, как и комбинат, он поинтересовался впечатлениями главы государства от города. Путин отметил, что находится в контакте с губернатором, выразил надежду, что жители ощущают развитие сети детских садов, больниц.

"Введено около 300 объектов здравоохранения в регионе с учетом капитальных ремонтов, в Магнитогорске - три объекта. Конечно, в Магнитогорске сейчас главный объект - это новая больница. Мы в этом году начнем ее строить", - прокомментировал губернатор Челябинской области.