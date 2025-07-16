По информации общественной организации "Зеленый патруль", область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 мест

ОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности объявлен в Омске, жители которого регулярно жалуются на загрязнение атмосферы, сообщила пресс-служба регионального Минприроды. Промышленные предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферу.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", с 21:00 (18:00 мск - прим. ТАСС) 16 июля до 08:00 (05:00 мск - прим. ТАСС) 17 июля на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе и объявляется период НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

При НМУ первой степени опасности предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу: промышленные - минимум на 15-20%, тепло- и электрогенерирующие - на 5-10%. В конце июня в Омске несколько дней подряд фиксировалось повышенное содержание в атмосфере сероводорода, предельно допустимой концентрация была превышена от 1,2 до 5,5 раза.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.