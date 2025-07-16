Требования к квоте по найму участников СВО с инвалидностью предложили смягчить

В Минтруде напомнили, что для адаптации рабочего места под ветерана с ограничениями по здоровью работодатель может получить до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минтруд предложил смягчить требования к выполнению квоты на трудоустройство участников специальной военной операции с инвалидностью. Так, если на работу будет принят один ветеран СВО с инвалидностью, его найм будет считаться кратным двум заквотированным рабочим местам, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"С 1 сентября 2024 года работодатели в России обязаны нанимать сотрудников с инвалидностью, если в штате более 35 человек. Размер квоты устанавливает регион. Сейчас если на работу принят один сотрудник с инвалидностью I группы, его найм считается кратным двум заквотированным рабочим местам. Предлагаемые изменения распространяют данную норму на трудоустройство ветеранов специальной военной операции с ограничениями по здоровью", - говорится в сообщении.

Директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов отметил, что трудоустройство участников СВО - приоритет для кадровых центров "Работа России". В частности, для участников специальной военной операции действуют гарантии сохранения рабочего места на период службы. "Однако не всегда в силу самых различных обстоятельств наши бойцы могут или хотели бы вернуться туда, где работали ранее. Наша задача - создать максимально широкий круг возможностей для найма участников специальной военной операции. Предлагаемые изменения направлены как раз на это: они повышают мотивацию работодателей адресно работать с таким кругом соискателей", - отметил он.

В Минтруде напомнили, что для адаптации рабочего места под ветерана с ограничениями по здоровью работодатель может получить до 200 тыс. рублей.