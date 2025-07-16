Фрагменты самолета передадут в один из музеев боевой славы

КАЛИНИНГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Место гибели экипажа штурмовика Ил-2, сбитого в воздушном бою 4 марта 1945 года, фрагменты самолета и останки советских летчиков обнаружили под Калининградом поисковики отряда "Совесть". Об этом ТАСС сообщил руководитель региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

"В ходе поисковых работ, проводимых в рамках всероссийского проекта "Историческая память" в год 80-летия Великой Победы, в лесном массиве районе поселка Корнево Багратионовского района обнаружено место падения советского штурмовика Ил-2 и останки отважных летчиков, которые все годы после того трагического боя с фашистами 4 марта 1945 года считались по документам - фронтовым донесениям о безвозвратных потерях как "не вернувшиеся с боевого задания", - рассказал он.

Здесь же были найдены сохранившиеся в земле орден Славы 3-й степени и орден Красного Знамени. По архивным документам поисковики отряда "Совесть" выяснили, что они принадлежат летчику гвардии младшему лейтенанту Павлу Смирнову.

Рядом же с останками Павла Смирнова - уроженца деревни Черницино Ярославской области, 1922 года рождения, обнаружены останки его боевого товарища, члена экипажа Ил-2 - воздушного стрелка гвардии старшего сержанта Юлдаша Жандарова из Сузакского района Казахской ССР. Он на год младше Смирнова, но столь же отважен и смел был в боях, за что также удостоился боевых наград, в том числе медали "За отвагу", заметил Хисамов.

Фрагменты боевого самолета, по традиции, будут переданы в один из музеев боевой славы. Если удастся найти родственников летчиков, на что поисковики очень надеются, фронтовые награды будут переданы им. Останки героев Великой Отечественной войны перезахоронят с отданием всех почестей на мемориальном комплексе на братской могиле советских воинов в поселке Корнево. Это одно из самых крупных захоронений советских воинов на территории Калининградской области, здесь покоится прах более 7,4 тыс. военнослужащих РККА.