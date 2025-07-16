Главред RT отметила, что Стиву Свини задавали вопросы о любви к родине, его политических взглядах, а также о возможных связях с движением "Хезболлах"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Главу бюро RT в Ливане Стива Свини задержали британские правоохранители по подозрению в террористической деятельности. После допроса его отпустили, сообщила главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

"Главу нашего бюро в Ливане, британца Стива Свини, задержали на родине - в Британии. Он приехал к дочери, чтобы сходить с ней на концерт. Но оказался в полиции. Сказали, что его подозревают в террористической деятельности, отобрали все телефоны, ноутбук и долго допрашивали о работе в RT. <...> Когда все вопросы были заданы и ответы получены, его отпустили. Наверняка с сожалением - такой агент Кремля на свободе ходит", - написала Симоньян.

Как она уточнила, на допросе Стиву задавали вопросы о любви к родине, его политических взглядах, а также о возможных связях с движением "Хезболлах". Симоньян отметила, что журналист продолжит работу в RT.