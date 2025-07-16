В Северной Осетии детсады и школы обеспечат литературой на осетинском языке

По информации ЮНЕСКО, во Владикавказе не владеют родным языком около 80% первоклассников-осетин

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июля. /ТАСС/. Дошкольные учреждения Северной Осетии и школьные библиотеки обеспечат литературой на осетинском языке в течение этого учебного года. Об этом ТАСС сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем ежегодном докладе об основных направлениях социально-экономического развития республики в парламенте региона поручил закупить и обеспечить дошкольные учреждения республики и школьные библиотеки литературой на осетинском языке для детей младшего возраста. Мероприятия проводятся для сохранения и развития осетинского языка.

"Поручение в работе, в течение учебного года обеспечим все учреждения", - сказала Алибекова.

По данным ЮНЕСКО, во Владикавказе не владеют родным языком около 80% первоклассников-осетин. Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков.