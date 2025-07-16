Жога: новый участок трассы М-12 даст возможности для сотрудничества регионов

Движение по М-12 "Восток" от Москвы до Казани запустили в конце декабря 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Запуск движения на отрезке трассы М-12 "Восток" между населенными пунктами Дюртюли (Башкирия) и Ачит (Свердловская область) дает новые возможности для развития межрегионального сотрудничества. Такое мнение высказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в ходе церемонии открытия.

"Запуск нового участка позволит существенно сократить время в пути от уральской столицы до городов Поволжья и Центральной России, а значит откроет новые возможности для развития межрегионального сотрудничества. Однако впереди еще немало работы - магистраль должна продлиться до Тюмени. Строительство дорожной инфраструктуры напрямую влияет на улучшение качества жизни уральцев", - отметил он.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что открытие нового участка дороги М-12 "Восток" позволит сократить путь от Екатеринбурга до Москвы на 198 км. Глава республики Башкортостан Радий Хабиров подчеркнул, что открытие участка трассы позволит в полтора раза сократить время в дороге из региона до Екатеринбурга, Москвы и Казани. Также на открытии выступил глава Пермского края Дмитрий Махонин, он сообщил, что в строительстве объекта участвовали 4,8 тыс. рабочих и инженеров, а также было задействовано 1,4 тыс. единиц дорожной техники.

О трассе

Движение по М-12 "Восток" от Москвы до Казани было запущено в конце декабря 2023 года. Трасса протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан.

В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило решение о продлении автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Общая протяженность трассы М-12 "Восток" от Москвы до Тюмени составит около 1 961 км. Участок трассы от Екатеринбурга до Тюмени, по плану, будет открыт в 2026 году.