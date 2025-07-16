В регион направят квадрокоптеры, усилители сигнала, средства гигиены, продукты питания, электроприборы бытового назначения, а также развивающие игры и канцелярские принадлежности

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 10 тонн гуманитарного груза отправят на территорию Брянской области правительство Москвы и военные следственные органы Следственного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Военные следственные органы Следственного комитета России совместно с волонтерами организовали передачу гуманитарной помощи на территорию Брянской области. Планируется отгрузить более 10 тонн гуманитарных грузов в четыре военных и социальных объекта в четырех населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регион направят квадрокоптеры, усилители сигнала, средства гигиены, продукты питания, электроприборы бытового назначения, а также развивающие игры и канцелярские принадлежности. Помощь будет передана как военнослужащим, так и гражданским лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"Данная гуманитарная акция - часть постоянной работы военных следственных органов Следственного комитета России по оказанию поддержки нашим гражданам и защитникам Родины", - добавили в пресс-службе.