В Дагестане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

В пресс-службе Дагэнерго сообщили, что с 16 июля по районам региона ожидается существенное ухудшение погодных условий

МАХАЧКАЛА, 16 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели "Россети Северный Кавказ" в филиале "Дагэнерго" из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Дагэнерго.

"Из-за прогнозируемой непогоды в филиале "Дагэнерго" с 17:00 мск 16 июля 2025 года введен режим повышенной готовности, который предполагает полную мобилизацию сил и средств. По сведениям гидрометеорологической службы республики, с 16 июля по районам Дагестана ожидается существенное ухудшение погодных условий: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае необходимости к устранению последствий непогоды готовы 173 бригады "Дагэнерго": 678 специалистов и 294 единицы спецтехники.

"Энергетики напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил техники безопасности вблизи линий электропередачи (ЛЭП) и других энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Для этого необходимо вызвать специалистов филиала или обратиться в МЧС по телефону 112. Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно на горячую линию компании "Россети" по телефону 8-800-220—0—220; 220 - для набора с мобильных устройств (круглосуточно, бесплатно)", - добавили в пресс-службе компании.