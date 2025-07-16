Циклические подъемы заболеваемости в среднем возникают через длительные межэпидемические периоды от 10 до 30 лет, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Менингококковая инфекция характеризуется зимне-весенней сезонностью, эпидемиологическая ситуация в России является стабильной. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова сообщила о том, что с начала 2025 года в России зарегистрировано уже 1,2 тыс. случаев менингита, что вдвое больше, чем за весь 2024 год.

"Менингококковая инфекция характеризуется зимне-весенней сезонностью и периодичностью. Циклические подъемы заболеваемости в среднем возникают через длительные межэпидемические периоды от 10 до 30 лет. Эпидситуация по менингококковой инфекции в РФ стабильна", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в 2025 году в 80 субъектах РФ случаи менингококковой инфекции не зафиксированы или регистрируются единичные случаи.

В пресс-службе добавили, что прогнозируемый подъем заболеваемости отмечается с 2022 года, когда начал циркулировать менингококк серогруппы W. При этом в 2022-2024 годах заболеваемость оставалась ниже среднемноголетних значений. "В 2025 году сменилась доминирующая серогруппа менингококка (с W на А), с чем связан циклический рост заболеваемости в стране. Среди заболевших менингококковой инфекцией в 2025 году наибольшая доля (75%) приходится на взрослое население", - отметили в ведомстве.

Самым эффективным методом защиты от менингококковой инфекции является вакцинация. Работодателям в целях профилактики менингококковой инфекции у трудовых мигрантов рекомендовано принять меры по их иммунизации. Также в качестве профилактики необходимо соблюдать правила личной гигиены, проводить уборку и проветривание, избегать контакта с людьми, имеющими признаки заболевания.