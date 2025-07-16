Текслер сообщил об обеспеченности медучреждений Челябинской области кадрами

Губернатор региона отметил, что она достигла достигла среднероссийского уровня

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Кадровая обеспеченность медицинских учреждений Челябинской области за последние пять лет достигла среднероссийского уровня. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"В сфере здравоохранения работаем над вопросом кадров. Еще пять лет назад у нас обеспеченность была крайне низкой, сейчас ее подтянули практически до федерального уровня", - сказал он.

Губернатор отметил, что среди важнейших задач в сфере здравоохранения региона находятся вопросы, связанные с ранней диагностикой, лечением онкологических заболеваний.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по данным Счетной палаты РФ, в 43 регионах страны отток медицинских кадров превысил их приток, в 47 регионах обеспеченность врачами ниже средней по стране. Кроме того, в центральных районных больницах сельских районов дефицит врачей достигает 50%.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России 16 мая сообщил, что дефицит врачей в государственных медицинских учреждениях в 2025 году планируется сократить на 95%. Так, предполагается увеличение обеспеченности врачами не менее чем до 43 на 10 тыс. населения, а средним медицинским персоналом - 85 на 10 тыс. населения, увеличение контрольных цифр приема в медицинские вузы до 30 тыс. 800 мест.