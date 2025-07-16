Главу Мценска Орловской области отправили в отставку в связи с утратой доверия

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что под управлением ООО "Стандарт" находятся многоквартирные дома с муниципальными квартирами, функции собственника в отношении которых выполняет управление ЖКХ администрации города

ОРЕЛ, 16 июля. /ТАСС/. Мценский районный суд удовлетворил требования прокуратуры региона о прекращении полномочий главы города Мценска Николая Кочетаева в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

"По результатам рассмотрения иска прокуратуры судом принято решение о досрочном прекращении полномочий главы г. Мценска в связи с утратой доверия", - сказано в сообщении.

Установлено, что в пользовании Кочетаева находится автомобиль марки Genesis GV80, которым он пользуется в том числе в рабочее время. Машина была приобретена в марте 2024 года по договору лизинга ООО "Стандарт", руководителем которого является супруга главы города, лизинговые платежи за автомобиль осуществляло указанное юридическое лицо. "В мае 2024 года автомобиль передан Николаю Кочетаеву в безвозмездное пользование на основании договора, заключенного между ООО "Стандарт" в лице директора - супруги главы г. Мценска и самим Кочетаевым", - сообщили в пресс-службе.

Отмечено, что под управлением ООО "Стандарт" находятся многоквартирные дома с муниципальными квартирами, функции собственника в отношении которых выполняет управление ЖКХ администрации города Мценска. По информации пресс-службы, местные жители направляли жалобы на ненадлежащее содержание многоквартирных домов под управлением ООО "Стандарт", однако мероприятия муниципального жилищного контроля в отношении УК не проводились. "При этом ответы на четыре обращения граждан разъяснительного характера подписаны главой г. Мценска", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Комиссия по урегулированию конфликта интересов не была уведомлена главой Мценска об указанных фактах, надзорное ведомство направило в мценский горсовет представление об устранении нарушений. Совет отклонил представление прокуратуры от 18 апреля, однако надзорное ведомство направило в суд иск об обжаловании решения мценского горсовета, признании незаконным бездействия главы города по непринятию мер к урегулированию и предотвращению конфликта интересов, установлении факта наличия конфликта интересов между главой Мценска и ООО "Стандарт", а также досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия. "Мценский районный суд требования прокуратуры удовлетворил", - заключили в пресс-службе.