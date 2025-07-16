Энергетики продолжают работу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Около восьми тысяч человек подключили к электроэнергии в Новгородской области после непогоды: гроз, ливней, штормового ветра. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Дронов.

"Более 8 тыс. человек подключили к электроэнергии после прохождения очередного грозового фронта в Новгородской области. Энергетики продолжают круглосуточно работать. На смене 42 бригады, привлечено 60 единиц техники", - отмечается в сообщении.

Специалисты обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

По данным Новгородгидрометцентра, до выходных будет стоять практически сухая погода, только в южных районах грозовой фронт временами будет приносить новые порции дождя и грозы. Ветер северо-восточный слабый. Температура ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем от 24 до 29 тепла.