Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что темпы строительства были беспрецедентными

УФА, 16 июля. /ТАСС/. Завершение строительства участка Дюртюли - Ачит федеральной трассы М-12 "Восток" позволит жителям Башкирии сократить в полтора раза время в пути до Екатеринбурга, Москвы и Казани. Об этом сообщил в своем Telegam-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

"Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин дал старт движению на участке Дюртюли - Ачит федеральной трассы М-12 "Восток", который проходит и через Башкортостан. Для жителей Башкортостана, для наших автолюбителей - это сокращение в полтора раза времени в пути до Екатеринбурга, Москвы, Казани", - написал Хабиров.

Он отметил, что темпы строительства были беспрецедентными. "Чуть больше чем за два года республика получила 205 км современной, красивой, удобной магистрали. Огромное спасибо главе нашего государства Владимиру Владимировичу Путину за постоянную поддержку республики, за его решение, чтобы эта трасса прошла по нашей территории", - отметил Хабиров.