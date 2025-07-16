В Севастополе предусмотрят систему контроля влажности с учетом приморского климата

По словам директора выставочного центра Российской галереи искусств Виталия Зотова, использование такой системы для сохранности экспонатов особенно важно

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Систему контроля температуры и влажности, созданную с учетом особенностей приморского климата в Севастополе, предусмотрят для сохранности экспонатов в Российской галерее искусств (РГИ), которая строится в Севастополе по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь компании-подрядчика "Арго" Ирина Зенина.

"Для картин, в целом для экспонатов необходимы особенные условия. В реставрационном центре, также как в фондохранилище и в выставочных залах, предусмотрен особый температурно-влажностный режим. Он соблюдается с помощью четко настроенной системы климат-контроля. Автоматика отслеживает два критически важных показателя: влажность и температуру", - сказала собеседница агентства.

По словам директора выставочного центра Российской галереи искусств Виталия Зотова, использование подобной системы для сохранности экспонатов особенно важно, поскольку приморский климат отличается влажностью, которая может значительно меняться в зависимости от сезона. Поэтому система, разработанная для Севастополя, отличается тонкой настройкой необходимых показателей и возможностью автоматического контроля параметров.

Как отметила Зенина, уникальность климат-контроля в здании Российской галереи искусств в Севастополе заключается в том, что благодаря современной автоматике у работников галереи появится возможность выставлять определенные показатели не только температуры, но и влажности, которые будут фиксироваться во всех точках пути по проложенным коммуникациям. Для удержания влажности в необходимых значениях парогенераторы, установленные в вентиляционных камерах, добавляют влажный воздух в помещения через воздуховоды. Для контроля показателей задействуют датчики. При изменении влажности или температуры в помещениях они сообщат работникам о необходимости корректировки.

Российская галерея искусств (Российская государственная художественная галерея) строится в Севастополе в составе культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный.