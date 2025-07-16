Президент России Владимир Путин четко обозначил вызовы и задачи в этой сфере, отметил глава Республики Мордовия

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сплочение общества и мобилизация ресурсов необходимы для решения задач в сфере демографии. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя комиссии Госсовета по направлению "Семья", главы Республики Мордовия Артема Здунова по итогам заседания экспертного состава комиссии.

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин очень четко обозначил нам вызовы и задачи в сфере демографии, их стратегическую значимость и приоритетность решения. Эти задачи требуют сплочения общества, мобилизации ресурсов и вовлечения в их решение всех уровней власти, всех регионов, муниципалитетов, бизнеса и корпоративного сектора, медицинского, педагогического, научного и экспертного сообщества", - приводятся в сообщении слова Здунова.

Отмечается, что на экспертном совете были рассмотрены предложения по таким направлениям, как доступность жилья, создание семейной инфраструктуры, внедрение корпоративных стандартов, новых мер демографической поддержки для молодых, студенческих и многодетных семей, вопросы совершенствования единого пособия, пенсионного обеспечения и введения семейной налоговой выплаты, удобства получения всех льгот и пособий для семей с детьми.