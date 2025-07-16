Глава Республики Мордовия отметил, что необходимо создавать среду, в которой будет комфортно многодетным семьям

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Почти половина опрошенных граждан России заявили о желании создать многодетную семью, этот показатель демонстрирует устойчивый рост за последние годы. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя комиссии Госсовета по направлению "Семья", главы Республики Мордовия Артема Здунова по итогам заседания экспертного состава комиссии.

"Проведенный среди жителей страны опрос дал обнадеживающие результаты: 49% респондентов сказали, что хотят иметь многодетную семью, и этот показатель вырос за последнее время", - цитирует пресс-служба Здунова.

В сообщении отмечается, что необходимо создавать среду, в которой будет комфортно многодетным семьям. Так, речь идет о доступности жилищных программ, репродуктивном здоровье молодежи, повышении эффективности материнского капитала, совершенствовании школьного питания и изменении ценностных установок в обществе.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что по итогам заседания Здунов поставил задачу перед рабочими группами провести мониторинг существующих мер поддержки и оценить эффективность их воздействия на конкретные целевые группы. Также необходимо усилить информационную работу, в частности, привлекать медиаплощадки и известных людей для трансляции и продвижения традиционных семейных ценностей.

Ранее Здунов сообщал, что комиссия Госсовета по направлению "Семья" подготовит предложение о наиболее эффективном использовании материнского капитала, в том числе с ориентиром на многодетные семьи и рождение третьего и четвертого ребенка.