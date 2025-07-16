Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что хоспис есть в программе социально-экономического развития до 2029 года

САМАРА, 16 июля. /ТАСС/. Новый хоспис для взрослых паллиативных пациентов построят в Самарской области до 2029 года. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев на встрече с представителями некоммерческих организаций и учредителем, председателем управляющего совета благотворительного фонда "Вера", членом центрального штаба Народного фронта Анной Федермессер.

"Нам необходимо инфраструктурное усиление по взрослому хоспису, у нас в программе социально-экономического развития до 2029 года это есть, поэтому мы точно это сделаем, а может и раньше", - сказал Федорищев.

В августе 2024 года власти Самарской области заявляли о включении в программу социально-экономического развития региона создание хосписа для взрослых пациентов. Тогда же Анна Федермессер в ходе визита в регион посещала площадку, на которой должен появиться новый объект.

В настоящее время в регионе помощь взрослым и детям, которые имеют неизлечимые диагнозы, оказывают на базе лечебных учреждений в муниципалитетах. "Вы [Самарская области] - лидеры в качестве помощи, но вы, наверное, сейчас единственный миллионник, где здания хосписа нет. Ольга Осетрова (главный внештатный специалист Минздрава региона по обезболивающей терапии в паллиативной помощи, главный врач АНО "Самарский хоспис" - прим. ТАСС) работает с четырьмя койками в модульном пристрое к коммерческой клинике. Благодаря ей и такому формату вся страна знает, что паллиативная помощь - не про стены и ремонт, а про людей, что огромный ее объем можно осуществлять на дому", - сказала Федермессер журналистам по итогам встречи НКО и членов правительства Самарской области.

Она отметила, что в 2029 году существующему в Самаре сейчас хоспису "юридически исполнится 30 лет", и выразила надежду на то, что эту дату учреждение встретит в новых стенах.