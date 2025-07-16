По последнему опросу 49% семей РФ хотели бы стать многодетными, указал руководитель комиссии по направлению "Семья" Артем Здунов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Комиссия Госсовета по направлению "Семья" проведет полный мониторинг существующих в регионах России мер поддержки семьи, чтобы выбрать наиболее успешные. Также специалисты планируют привлечь медиаплощадки и известных людей для трансляции традиционных ценностей в России, сообщил руководитель комиссии, глава Мордовии Артем Здунов в своем Telegram-канале.

"По последнему опросу 49% семей России хотели бы стать многодетными! Что мешает стать большой семьей? Обсудили на заседании экспертной комиссии с командой Госсовета по направлению "Семья". С нами в повестке лучшие эксперты по здоровью, инфраструктуре, семейной политике, готовим с рабочими группами полный мониторинг существующих мер поддержки - определим, что работает, а что требует изменений. Будем привлекать медиаплощадки, известных людей для трансляции наших традиционных ценностей, самого дорогого, что есть у каждого - большой дружной семьи", - написал Здунов.

Он отметил, что в Мордовии сейчас также проводится масштабный соцопрос. "Слушаем молодежь, наших женщин и мужчин, бабушек и дедушек - собираем реальные истории и предложения. Благодарю всех за включенность, интересные инициативы - проведение конкурса "Отец года", выходной день для работающей мамы, бесплатные парковки, закупка спортивной и школьной одежды для многодетных, забота о здоровье детей - организация полезного школьного питания", - отметил глава комиссии.