Губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что новые школы отвечают современным стандартам

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Пять новых школ, которые отвечают современным стандартам, введут до конца 2025 года в муниципалитетах Челябинской области. Об этом президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"По вашему поручению строим и капитально ремонтируем школы. С 2019 года введено 16 школ. В этом году будет введено пять школ новых, очень современных, в том числе в Магнитогорске. Это абсолютно новое образовательное пространство", - сказал Текслер.

Он отметил, что новые школы отвечают современным стандартам, проектировщики предусматривают даже создание бассейна в них.

Ранее президент России Владимир Путин приехал в Магнитогорск с рабочей поездкой. Глава государства посетил местные производства, включая Магнитогорский металлургический комбинат.