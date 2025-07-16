Поправки предусматривают наказание за намеренный поиск и использование экстремистских материалов, которые находятся в списке Минюста, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Поправки о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов не предусматривают наложение штрафов за просмотр интервью с иностранными агентами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"За просмотр интервью с иноагентами будут штрафовать? Нет, не будут, - объяснил депутат в видео, опубликованном в его Telegram-канале. - Если в одном интервью иноагент беседует с неиноагентом, можно ли смотреть? Можно, даже если иноагент беседует с другим иноагентом".

Боярский отметил, что поправки предусматривают наказание за намеренный поиск и использование экстремистских материалов, которые находятся в списке Минюста. "Сейчас в нем порядка 5,5 тысяч таких материалов", - констатировал он.

Глава думского комитета также указал, что создание интернет-мемов с иноагентами не будет считаться распространением экстремистского контента. "Ну, до тех пор, пока вы не создадите какой-то жуткий мем, который будет признан экстремистским материалом и попадет в тот самый список Минюста, расширив его", - добавил парламентарий.

Поправки о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов ранее одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Поправками предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен).

За умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов, предлагается установить штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.