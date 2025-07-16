Однако, согласно постановлению правительства РФ, пары без детей и сейчас имеют право на поддержку - они получают социальную выплату "в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Условия программы "Молодая семья" позволяют получить от государства субсидию на жилье даже парам, у которых нет детей. Это следует из постановления правительства России, которым регулируется программа, выяснил ТАСС.

Ранее один из сотрудников Магнитогорского металлургического комбината (ММК) попросил президента РФ Владимира Путина скорректировать условия программы "Молодая семья" и давать авансом льготы парам, у которых еще нет детей.

Однако, согласно документу, пары без детей и сейчас имеют право на субсидию - они получают социальную выплату "в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья". Семьям с детьми положено 35%. Чтобы претендовать на льготу, надо соответствовать некоторым условиям: супруги должны нуждаться в улучшении жилищных условий и быть не старше 35 лет. В предоставляемом госорганами описании программы также указывается, что получить субсидию могут "супруги с детьми или без".

Субсидию можно потратить на погашение ипотеки или покупку жилья иным способом. Доходы семьи должны позволять погасить оставшуюся сумму. Для получения льготы семье нужно собрать пакет документов, встать на учет и дождаться своей очереди.

Во время беседы с Путиным молодой человек посетовал, что они с женой откладывают рождение ребенка из-за отсутствия собственного жилья. А купить квартиру не могут из-за того, что не подпадают под льготные программы. Глава государства после просьбы об авансе в шутку назвал молодого человека хитрюгой и призвал не откладывать рождение детей. Президент обратил внимание, что многие льготы положены уже с первого ребенка и даже до его рождения - начиная с беременности женщины.