Чечня представит 14 проектов для участия во всероссийском конкурсе благоустройства

За победу поборются семь исторических поселений, указали в региональном правительстве

ГРОЗНЫЙ, 16 июля. /ТАСС/. Чеченская Республика в 2025 году представит 14 проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в региональном правительстве.

"За победу в конкурсе поборются семь исторических поселений, шесть малых городов и один опорный населенный пункт из Чеченской Республики. Проекты будущих городских пространств разработаны с участием жителей и могут стать важной частью городской жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что территории спроектированы с учетом современных требований к качеству городской среды и сохранением историко-градостроительной и природной среды.

"В этом году конкурс проходит юбилейный 10-й раз, и за это время Чеченская Республика в общей сложности завоевала 20 побед, из которых 14 проектов реализованы, еще шесть завершат до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Итоги конкурса будут подведены до 1 сентября 2025 года, а проекты реализуют в 2026 годy.