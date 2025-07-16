Украинские войска обстреляли город из HIMARS в июле 2022 года, выпустив в общей сложности шесть ракет

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Мемориальную доску погибшим в Луганской Народной Республике при ударе Вооруженных сил Украины в июле 2022 года волонтерам "Пища Жизни. Донбасс" открыли в Алчевске, сообщили ТАСС в администрации города.

"В третью годовщину гибели волонтеров благотворительной организации "Пища Жизни. Донбасс", которые стали жертвами обстрела Алчевска со стороны украинских вооруженных формирований, открыта мемориальная доска в их память. <…> Их имена увековечены на фасаде здания, где сегодня продолжают гуманитарную миссию их коллеги-волонтеры. Они, несмотря на все риски, не оставляют свое служение окружающим. Дело жизни погибших волонтеров подхватили и их жены", - сказано в сообщении.

Сообщается, что заместитель руководителя администрации ЛНР Анна Рослякова, присутствующая на церемонии открытия, вручила благодарности главы региона женам погибших.

При этом руководитель луганского республиканского отделения "Пища Жизни. Донбасс" Андрей Яковлев презентовал новую полностью оснащенную благотворительную кухню проекта, начавшую работу в Алчевске. Она поможет обеспечить питанием еще большее число нуждающихся жителей.

16 июля 2022 года украинские войска обстреляли Алчевск из HIMARS, выпустив по городу шесть ракет. Позже под завалами одного из зданий нашли тела двух погибших мирных жителей - руководителя общественной организации "Пища жизни. Донбасс" Кирилла Губарева и волонтера организации Максима Веровского. Еще один волонтер организации - Андрей Крамар - погиб накануне в автокатастрофе. Его имя также нанесено на установленную в Алчевске мемориальную доску.