Спциалисты включили 450 трансформаторных подстанций

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили основную сеть и включили 450 трансформаторных подстанций в Новгородской области после прохождения грозового фронта с сильными ливнями и шквалистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба "Россети Северо-Запад" в своем Telegram-канале.

"Энергетики включили 640 км линий электропередачи и 450 трансформаторных подстанций. Специалисты продолжают круглосуточно работать по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий непогоды. Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" остается в режиме повышенной готовности", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме. По данным Министерства ЖКХ и ТЭК региона по состоянию на 21:00 16 июля, в восьми округах остаются без электроснабжения 32 населенных пункта, в том числе полностью 23, в которых проживают 399 жителей.