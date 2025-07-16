Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит законопроекты о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ и о введении административной ответственности за рекламу VPN-сервисов и поиск экстремистских материалов. Кроме того, депутаты обсудят законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов.

Законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ Госдума рассмотрит во втором чтении. Документом, внесенным на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным, предлагается внести изменения в статью 24 закона "О гражданстве Российской Федерации", которая касается лишения приобретенного гражданства России за совершение преступлений. Так, это наказание предлагается установить за насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетних, причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего.

Также предполагается, что в перечень оснований добавятся публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганда или демонстрирование нацистской атрибутики или символики и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.

Согласно таблице поправок ко второму чтению, перечень дополняется еще несколькими статьями УК РФ. Среди них - убийство, групповое изнасилование, изнасилование с особой жестокостью, а также развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц. Также приобретенного гражданства предлагается лишать за организацию незаконной миграции и совершение любых других преступлений по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма.

Кроме того, основанием для лишения приобретенного гражданства станет совершение преступлений в отношении детей. Среди таких преступлений можно в том числе выделить половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организацию занятия проституцией с участием несовершеннолетнего, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера.

Штраф за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о введении административной ответственности за рекламу VPN-сервисов и поиск экстремистских материалов. Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.

Поправками предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен).

За умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов, предлагается установить штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Изменения также предлагается внести в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе). Так, за распространение рекламы VPN-сервисов предлагается установить штраф для граждан в размере от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 до 150 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей.

Поддержка производства беспилотных гражданских воздушных судов

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов - членов "Единой России". Изменения предлагается внести в главу 21 части 2 Налогового кодекса РФ.

Законопроектом предполагается введение налоговых льгот для производителей, а именно - применение нулевой ставки НДС при их продаже. Льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 кг до 30 кг, поскольку для более тяжелых платформ обнуленная ставка НДС уже применяется.

Также законопроектом предлагается предусмотреть нулевую ставку НДС и для беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 кг до 30 кг, собранных на территории Евразийского экономического союза, и освободить от этого налога двигатели, запасные части и иные комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и (или) модернизации таких судов. Льгота будет действовать по 31 декабря 2027 года.