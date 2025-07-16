Вступивший в силу закон также дополнил статью о нарушении правил движения для крупногабаритного транспорта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Водители, отказавшиеся остановиться по требованию полицейских в России, должны заплатить штраф до 10 тыс. рублей, а за повторное нарушение их лишат прав до шести месяцев. Соответствующий закон вступил в силу.

Согласно новой редакции закона, если водитель отказался останавливаться по требованию полиции, он заплатит штраф до 10 тыс. рублей. Ранее максимальная сумма штрафа составляла 800 рублей. Кроме того, за повторное нарушение водителю грозят штраф в 10 тыс. рублей и лишение прав до шести месяцев.

Закон также дополнил статью о нарушении правил движения для крупногабаритного транспорта. Теперь, если водитель отказался по требованию сотрудника ГИБДД пройти весовой и габаритный контроль машины, он заплатит штраф в 600 тыс. рублей.

Авторы документа отмечали, что правонарушителю экономически выгоднее не останавливать машину по требованию полиции и не проходить контроль веса и габаритов транспорта, и заплатить за это несколько сотен рублей, чем платить штрафы от 100 тыс. рублей, а также лишиться водительских прав.