ФСБ опубликовала архивы о подготовке Потсдамской конференции 1945 года

Третья заключительная встреча лидеров Великобритании, СССР и США в годы Второй мировой войны проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. ФСБ к 80-летию начала Потсдамской (Берлинской) конференции руководителей трех держав-победительниц во Второй мировой войне опубликовала рассекреченные материалы о ее подготовке.

"Третья и, как оказалось, заключительная встреча лидеров Великобритании, СССР и США в годы Второй мировой войны проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года на территории восточной части Германии, в освобожденном войсками Красной Армии пригороде Берлина Потсдаме", - отметили в ЦОС ФСБ.

Основная нагрузка по проведению подготовительных мероприятий легла на плечи советских спецслужб. В обеспечении безопасности и охраны конференции принимали сотрудники подразделений 6-го Управления НКГБ СССР, военной контрразведки "Смерш" НКО СССР, разведки и других служб НКГБ и НКВД СССР. "Подготовка этой встречи велась обстоятельно и четко. Многие служебные и протокольные вопросы решались при их согласовании с представителями Великобритании и США", - отметили в ЦОС ФСБ.

Доклад НКВД

"Местом размещения конференции избрано урочище Бабельсберг, расположенное в 4-х км восточнее города Потсдама в районе озера Грибниц Зее и канала Тельтов", - говорится в докладной записке главы НКВД СССР Лаврентия Берии Сталину и Молотову. Престижный район вилл и особняков на берегу озер был выбран не случайно - он в меньшей степени пострадал от бомбежек и боевых действий (не случайно именно там Юлиан Семенов "поселил" в романе "Семнадцать мгновений весны" Штирлица). Согласно записке Берии, для размещения делегаций трех стран были подобраны порядка 200 вилл: 62 виллы для советской делегации, 80 - для американской и 55 - для английской. Отдельно были подобраны особняки - двухэтажный с 15 комнатами для главы советской делегации, трехэтажный - для американской и двухэтажное здание для английской. Их оборудовали мебелью и сервировкой, обеспечили электроосвещением, водоснабжением, провели телефонные линии, в здании главы советской делегации была подключена спецсвязь с Москвой и всеми пунктами страны. Для бесперебойного электроснабжения были запущены турбина Потсдамской электростанции и отремонтирована электростанция Бабельсберга.

"Ввиду отсутствия в указанных зданиях помещений, пригодных для проведения заседаний конференции, подготовлен бывший дворец германского кронпринца, расположенный в Потсдаме, на расстоянии 4-х км от района размещения советской делегации", - докладывал Берия о выборе места проведения конференции в замке Цецилиенхоф, построенном в 1917 году кайзером Вильгельмом II для сына Вильгельма и его супруги Цецилии.

"Дворец представляет из себя двухэтажное старинное здание, соответственно оборудованное, площадью до 2 тыс. кв. м; площадь зала заседаний равна 160 кв. м; имеющийся при дворце пищевой блок и столовая позволяют провести приемы", - говорится в докладной записке.

До мелочей было продумано продовольственное обеспечение делегаций - "созданы необходимые запасы живности, дичи, гастрономических, бакалейных, фруктовых, кондитерских изделий и напитков", возле Потсдама создали три подсобных хозяйства с животноводческой, птицеводческой фермами и овощной базой, запустили две хлебопекарни, выпускающие 850 кг хлеба в сутки.

Меры охраны

Для охраны района проведения конференции было направлено 1,5 тыс. человек оперативного состава НКВД-НКГБ и семь полков НКВД (пять для охраны и два в резерве), место размещения советской делегации было оцеплено тремя кольцами из 2 041 сотрудника войск НКВД. А 16 рот войск правительственной связи НКВД обеспечивали бесперебойную связь с Москвой.

Своя колея

Не меньшими были и меры безопасности на пути движения поезда, на котором прибывала советская делегация во главе со Сталиным.

"Общая протяженность маршрута составляет 1 923 км, из них: по территории СССР - 1 095 км, по территории Польши - 594 км и по территории Германии - 234 км. Для обеспечения безопасности как в пути следования специального поезда, так и на станциях, направлено на места 1 515 человек оперативного состава НКВД-НКГБ и 17 140 человек войск НКВД, которые своевременно будут расставлены плотностью: на территории СССР - 6 человек, на территории Польши - 10 человек и территории Германии - 15 человек на каждый километр пути", - говорится в докладной.

Кроме того, по пути следования специального поезда курсировали восемь бронепоездов войск НКВД, по два на территории СССР и Польши и четыре - на территории Германии.

Согласно справке 6-го Управления НКГБ, перед основным поездом шел контрольный, за ним - поезд прикрытия, с общей охраной из 216 автоматчиков.

При этом вплоть до Потсдама вела колея российского размера в 1 524 мм вместо европейской колеи 1 435 мм. По мере продвижения Красной Армии к Берлину железнодорожные пути восстанавливали по русскому размеру колеи для быстрой переброски войск и грузов. К Потсдамской конференции колею довели до Потсдама. "Закончена работа по перешивке железнодорожной колеи до станции Бабельсберг, находящейся в километре от здания главы советской делегации", - докладывал Берия.

"Мин замедленного действия не обнаружено"

Согласно документам, в течение двух недель - с 13 по 29 июня 1945 года - была проведена громадная работа по разминированию объектов и трасс в Потсдаме и Бабельсберге. 14 апреля 1945 года английские самолеты сбросили на Потсдам около 1 700 фугасных и зажигательных бомб и мин, а в конце апреля там шли ожесточенные бои с немецкими группами, сперва стоящими на пути в Берлин, а затем пытавшимися вырваться из него.

К разминированию привлекли одно из самых опытных подразделений - 8-й гвардейский специального минирования Краснознаменный батальон под командованием гвардии подполковника Юрия Пергамента. Батальон прошел через Сталинград, Курск, разминировал освобождаемые города Белоруссии, в январе 1945 года помогал частям Войска Польского разминировать Варшаву.

Батальон Пергамента имел уникальный опыт - в ноябре 1943 года в городе Нова-Белица, а затем и в Гомеле они столкнулись с новинкой немецких диверсионных групп - минами замедленного действия на основе взрывателя, способного срабатывать в течение 21 дня, и двух авиабомб от 250 до 500 кг, которые закапывались на глубине возле административных зданий и не выявлялись металлоискателями. В отчете о проведении первичной разведки и в Потсдаме и Бабельсберге Юрия Пергамента особо подчеркивается, что "мин замедленного действия не обнаружено". Саперы обследовали 8,8 кв. км территории и 41,8 км трасс. Трасса-1, где должна была ехать советская делегация, обследовались дважды. Всего саперами было обнаружено 888 фаустпатронов, 1 484 артиллерийских снарядов, 61 кг взрывчатых веществ, 726 минометных и 102 противотанковых мины, 34 авиабомбы, в том числе одна при обследовании электростанций. В числе изъятого оказались 60 сабель и два финских ножа.

Пропуска и киносъемка

Потсдамская конференция отражала дух недавно одержанной Победы, о чем говорят пропуска для ее участников - на них яркими красками были нанесены флаги трех держав-союзниц по антигитлеровской коалиции.

Кроме того, опубликован список киносъемочной группы, получившей пропуска для съемки конференции. Первыми в списке из 15 человек - режиссеры Сергей Герасимов и Илья Копалин, снявший документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой", получивший в 1942 году премию "Оскар", в списке также лучшие фронтовые операторы, сри которых один из ведущих мастеров цветного кинематографа - Виктор Доброницкий. Список был составлен председателем комитета по делам кинематографии при СНК СССР Иваном Большаковым, куда он затем вписал ручкой и свою фамилию.