Она не может быстро устранить последствия инцидента, поскольку ей запрещено пользоваться интернетом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Неизвестные осуществили взлом страницы блогера Александры Митрошиной в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов.

"К сожалению, неустановленными лицами был взломан аккаунт Митрошиной в Instagram. Поскольку суд запретил ей пользоваться интернетом, оперативно устранить последствия этого инцидента она не может", - сказал он.

Митрошина обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Ее задержали на территории Краснодарского края и доставили в Москву. В настоящий момент Митрошина находится под домашним арестом.

Ранее в отношении нее было возбуждено дело о неуплате налогов, но позже его прекратили в связи с погашением части долга.