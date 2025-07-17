Там установили специальные знаки

КИРОВ, 17 июля. /ТАСС/. Знаки, запрещающие передвижение на электросамокатах, установили на выходе к Набережной Грина в Кирове. Власти также рассматривают возможность сделать на Октябрьском проспекте выделенную полосу для велосипедов и самокатов, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Предупреждающие знаки [о запрете движения на электросамокатах] установлены на выходе к Набережной по улицам МОПРа, Морозовской (бывшая Розы Люксембург), Труда и Московской у Вечного огня. Знаки регламентированы ГОСТом. Сейчас разработан регламент [об использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ)], вопрос об утверждении регламента планируют рассмотреть на заседании Кировской городской думы. Также рассматривается возможность сделать на Октябрьском проспекте выделенную полосу для велосипедов и самокатов в пешеходной зоне, установить знаки и разметку на участке от Красноармейской до Комсомольской", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Кирова.

Ранее глава администрации Вячеслав Симаков призвал компании, предоставляющие самокаты, активнее участвовать в работе по повышению безопасности передвижения на самокатах. "Ждем от вас предложений, поскольку вы видите, где проходит основной трафик движения. Исходя из этих данных можно будет определить оптимальные места для парковок, а также совместно с муниципалитетом развивать инфраструктуру для передвижения на СИМ или, наоборот, полностью где-то его ограничить", - отметил Симаков.

По данным администрации, компания, сдающая самокаты в аренду, уже ограничила возможность использования своих самокатов на набережной Грина. Территориальные управления и департамент городского хозяйства также готовят свои предложения по участкам, где возможны ограничения: речь об узких тротуарах и местах, где были зафиксированы ДТП. Обсуждается также вопрос о введении ограничения по скорости движения на средствах индивидуальной мобильности в местах притяжения пешеходов. Кроме того, в Кирове разработан пакет документов о перемещении самокатов на штрафстоянку, если они оставлены не на специальных парковках и нарушают правила внешнего благоустройства. Изменения планируют представить депутатам Кировской городской думы.

Как рассказали ТАСС в региональной Госавтоинспекции, в этом году выросло число происшествий с участием электросамокатов. "Всего в Кировской области в этом году зарегистрировано 14 происшествий с участием электросамокатов, в которых 14 человек травмированы (из них в Кирове - 10). В 2024-м году [было зарегистрировано] 11 происшествий, 11 травмированных", - отметили в ведомстве.

Ранее депутат Кировской гордумы Владимир Малков выступил за полный запрет проката электрических самокатов в областном центре.

Запрет СИМ

В понедельник полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности ввели на территории города Благовещенска. По словам мэра города Олега Имамеева, власти пытались "выстроить диалог" с операторами электросамокатов, но из этого ничего не получилось. А проблема бесконтрольного передвижения на них в городе продолжала усугубляться.

В мае в историческом центре Казани запретили парковку электросамокатов, а в июле прокат электросамокатов полностью запретили и в Елабуге. Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Елабужского муниципального района Татарстана, основной причиной принятия такого решения стало отсутствие инфраструктуры. Так, в городе нет выделенных специальных полос с разметкой и знаками. "Пока совмещение движения пешеходов и электросамокатов небезопасно как для одних, так и для других", - отметили в ведомстве.

Прокат электросамокатов прекратил работу также в двух населенных пунктах Изобильненского округа Ставрополья - городе Изобильном и пгт Солнечнодольске. Решение принято по результатам голосования жителей, сообщил в телеграм-канале глава округа Роман Коврыга.