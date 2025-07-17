Совокупный турпоток "Большого Алтая" к 2030 году вырастет почти вдвое

БАРНАУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Реализация проекта "Большой Алтай", который подразумевает развитие туристической отрасли в Алтайском крае, Республике Алтай и Кузбассе, объединенных в одну макротерриторию, позволит увеличить общий турпоток регионов на 76% до 2030 года, он составит более 7,3 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в управлении по туризму и курортной деятельности Алтайского края.

"Проект "Большой Алтай" представляет собой стратегию развития туристической отрасли трех регионов - Алтайского края, Республики Алтай и Кемеровской области - как единой макротерритории. <…> В туристической схеме отображается роль региона в достижении стратегических целей развития туристической отрасли, в том числе увеличение турпотока на всей макротерритории на 76%", - сообщили в ведомстве.

В частности, проектом предусмотрена схема, представляющая собой предложения по приоритетным направлениям развития сферы туризма в среднесрочной перспективе до 2030 года как в целом для макротерритории, так и отдельно для каждого субъекта. Согласно данным самой схемы, турпоток к 2030 году составит 7,33 млн человек.

Разработчиками схемы выступают ООО "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ) при поддержке Минэкономразвития России в рамках реализации мероприятий отраслевого национального проекта и государственной программы "Развитие туризма". Проект представляет собой стратегию комплексного развития туристической отрасли на территории трех соседних регионов, содержит исследовательские материалы об их туристическом потенциале, региональных турпродуктах, а также экспертные рекомендации по ключевым направлениям развития туризма на данных территориях.