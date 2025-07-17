Вакцину распределят в медучреждения края по запросу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июля. /ТАСС/. Более 500 доз вакцины "Пентаксим", с поставкой которой наблюдаются перебои, доставлено на Камчатку. Вакцина будет распределена в медучреждения края по запросу, сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

"Пентаксим"- это вакцина, которая включена в Национальный календарь вакцинации. Дети получают три дозы в первый год жизни, а после проходят ревакцинацию в 18 месяцев. В настоящий момент, действительно, фиксируются перебои с поставкой иностранной вакцины в регионы РФ и на Камчатку, в частности, связано это с рядом логистических факторов. При этом небольшие партии "Пентаксима" на Камчатку все же поступают. Последняя - в размере более 500 доз, которые будут распределены в медучреждения края согласно потребности", - рассказали в Минздраве Камчатки.

Там добавили, что, несмотря на трудности с поставкой иностранного "Пентаксима", плановая вакцинация детей Камчатки для профилактики ряда опасных инфекционных заболеваний продолжается отечественной вакциной АКДС.

С 5 июля сообщить о перебоях с поставками лекарственных препаратов на Камчатке можно по номеру 122 единого кол-центра региона, нажав "5". Все обращения граждан оперативно будут переданы в краевой Минздрав.