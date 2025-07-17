С опозданием прибудут самолеты из Якутска, Сочи, Усть-Каменогорска, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Антальи, Ноябрьска, Горно-Алтайска, Иркутска, Салехарда и Нового Уренгоя

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Прилет 16 рейсов задерживается в новосибирский аэропорт Толмачево, это следуют из данных на онлайн-табло воздушной гавани.

Прилетят с опозданием рейсы из Якутска, Сочи, Усть-Каменогорска, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Антальи, Ноябрьска, Горно-Алтайска, Иркутска, Салехарда, Нового Уренгоя. Кроме того, задерживаются по два рейса из Петропавловска-Камчатского и Владивостока.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 17 июля в Новосибирске в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха плюс 23-25 градусов.