Всего число бутиков сократилось в центре Москвы более чем вдвое, рассказали аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число бутиков международных брендов, приостановивших работу в Россию, с 2022 года сократилось в центре Москвы более чем вдвое, такие объекты остались только на трех улицах столицы. Об этом ТАСС рассказали аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate.

"В 2022 году 29 магазинов международных брендов приостановили свою работу. На июль 2025 года 12 из них остаются приостановленными, шесть вакантны, 11 торговых помещений заняты новыми арендаторами. Только на 3 из 12 ключевых торговых улиц приостановившие деятельность в РФ бренды продолжают арендовать торговые площади", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, приостановившие в 2022 году работу бренды полностью ушли с Нового Арбата и Тверской улицы. На Кузнецком мосту, Петровке и Столешниковом переулке международные арендаторы продолжают занимать площади, но не осуществляют продажу товаров. "Общее количество таких ретейлеров составляет 12, среди них Chanel, Gucci, Tiffanny&Co, Dior и другие. Тем не менее, за последний год торговые пространства на улицах Москвы освободили Cartier, Bvlgari и Miu Miu", - уточняется в исследовании.

Отмечается, что некоторые торговые помещения на Петровке и в Столешниковом переулке после ухода международных игроков все еще остаются вакантными. Так, пустующие площади находятся на месте бывших Fendi, Cartier, Miu Miu и Piaget в Столешниковом переулке. На текущий момент это лидер по доле вакантных площадей - уровень вакансии в Столешниковом переулке достигает 24%, когда как в целом по 12 ключевым торговым улицам Москвы показатель составляет 7,2% (на Новом Арбате, Тверской, Петровке, Никольской, Мясницкой, Маросейке и др.).