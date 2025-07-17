Конструкция станет одним из главных элементов музейного комплекса

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Остекление купола завершили в здании Российской галереи искусств в Севастополе. Витражная конструкция весом около 260 тонн - один из главных элементов музейного комплекса, сообщила ТАСС пресс-секретарь компании-подрядчика "Арго" Ирина Зенина.

Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств) строится в Севастополе в составе культурно-образовательного кластера по поручению президента России Владимира Путина.

"Завершено остекление купола музейного комплекса. Витражный купол состоит из 2 частей: основной фасадной части и элемента на кровле здания: таким образом создается архитектурная иллюзия пронзания здания стеклянной конструкцией. Сложность монтажа заключалась в правильном распределении нагрузки, ведь стекло одновременно и хрупкое, и тяжелое, а вес каждого стеклопакета около 1 тонны", - сказала собеседница агентства.

Общий вес витражного купола составляет порядка 260 тонн. Стеклопакеты бронированные и противопожарные, каждый из 264 элементов изготовлен в Челябинске по индивидуальным замерам. Купол станет одним из главных элементов музейного комплекса - под ним будут размещаться входная группа, эскалаторы, ведущие в административную часть здания, к купольному театру, основным выставочным пространствам.

Как отметила Ирина Зенина, кроме эскалаторов в здании Российской галереи искусств предусмотрена разветвленная система вертикального транспорта, которая учитывает потребности маломобильных посетителей и работников музея. Для этого в галерее задействуют семь лифтов, два из них - максимальной грузоподъемностью до 3,5 тонн. Еще одной особенностью музейного пространства станет использование динамической системы освещения.

"Ее особенности заключаются в решении самых разных задач: от 3D-позиционирования в пространстве до соблюдения требований Министерства культуры и стандартов к сохранности памятников культуры. На сегодняшний момент аналоги такой системы в нашей стране отсутствуют", - добавила Зенина.